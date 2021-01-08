В ожидании роста цен на оперативную память Micron поднял прогноз по выручке
Очередной фискальный квартал в календаре Micron завершился ещё в начале декабря, поэтому компания имеет возможность обсуждать итоги периода уже сейчас, когда основные участники рынка только готовятся опубликовать квартальную отчётность. По данным ресурса Barron’s, компания Micron Technology объявила о готовности выручить в текущем квартале не менее $5,8 млрд, рассчитывая на рост цен на оперативную память в первом календарном квартале наступившего года.
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Micron в показателях выручки на 70% зависит от рынка оперативной памяти. Компания ожидает, что дно очередного цикла уже пройдено, и оперативная память будет дорожать на протяжении всего 2021 года. Предложение не будет успевать за спросом, хотя объёмы производства и увеличатся на 15-20%. В сегменте твердотельной памяти объёмы производства могут вырасти на все 30%, но участникам рынка важно следить за балансом спроса и предложения, чтобы добиться стабилизации цен в текущем году.
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