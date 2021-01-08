GeForce RTX 3090 обновила рекорд 3DMark Time Spy на частотах 2715/22400 МГц
Греческий энтузиаст OGS продолжает изучать потенциал видеокарты GeForce RTX 3090, но на этот раз в связке с ней разгоняет центральный процессор Intel Core i9-9980XE серии Skylake-X. На частоте 5920 МГц он сохранил активность 18 ядер и 18 потоков.
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Непосредственно видеокарта была при помощи жидкого азота разогнана до 2715/22400 МГц. В тесте 3DMark Time Spy это позволило набрать 25 926 баллов, это лучший результат среди одиночных видеокарт, не говоря уже о модельном зачёте.
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