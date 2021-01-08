Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

GeForce RTX 3090 обновила рекорд 3DMark Time Spy на частотах 2715/22400 МГц

При поддержке процессора Intel Core i9-9980XE.
2
<b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет
Цена рухнула на порядок на 65" Samsung - пора брать
Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь

Греческий энтузиаст OGS продолжает изучать потенциал видеокарты GeForce RTX 3090, но на этот раз в связке с ней разгоняет центральный процессор Intel Core i9-9980XE серии Skylake-X. На частоте 5920 МГц он сохранил активность 18 ядер и 18 потоков.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3070 - цены пошли вниз
Еще одна 3070 с большой скидкой
Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле
Мин цена RTX 3080 - 120 000р из-за майнинга см МАКС цену
<b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b>
RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке
Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

Источник изображения: OGS

реклама

Непосредственно видеокарта была при помощи жидкого азота разогнана до 2715/22400 МГц. В тесте 3DMark Time Spy это позволило набрать 25 926 баллов, это лучший результат среди одиночных видеокарт, не говоря уже о модельном зачёте.

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

экстремальный разгон asus geforce rtx 3090
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Дефицит чипов усугубляется тем, что производители закупают их впрок с запасом
+
В ожидании роста цен на оперативную память Micron поднял прогноз по выручке
+
GeForce RTX 3090 обновила рекорд 3DMark Time Spy на частотах 2715/22400 МГц
2
Hyundai призналась, что Apple ищет партнёров для выпуска электромобилей
1
EVGA готовит флагманский вариант GeForce RTX 3090 с водоблоком
1
Материнские платы ещё одного крупного производителя демонстрируют готовность к выходу Intel Rocket Lake
2
NEC научила систему аутентификации распознавать людей в масках
3
В четвёртом квартале выручка NVIDIA на игровом направлении вырастет на 58%
9

Интересные материалы

Cyberpunk 2077: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
27 декабря 2020 98
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 580 в связке с процессором Core i5-10400F
3 января 2021 27
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений видеокарт
6 января 2021 41
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110 и комплекта вентиляторов Deepcool CF120 Plus
2 января 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC
4 января 2021 23
Игровая индустрия: итоги 2020 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2021
7 января 2021 38

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Разбираемся, что не так с Zen2 и Zen3
324
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – январь 2021
16
Игровая индустрия: итоги 2020 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2021
38
5 лучших смартфонов 2020 года до 20 000 рублей
2
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook Pro 15 UX535L
3
Обзор и тест флешки Kingston DataTraveler 100 на 128 ГБ
8
Battlefield V: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
2

Сейчас обсуждают

Listoman
11:50
Ты не знаешь значения словосочетания "вне конкуренции"? Поделка амуды даже за 500$ не была бы интересна, а за 650$ она просто никому не нужна, вне какой-либо конкуренции - 3080 за 700$, которая в раст...
Radeon RX 6900 XT медленнее GeForce RTX 3060 Ti в DaVinci Resolve Studio
Miki_Sambrero
11:47
Интересно, кто купил первую партию 3070 или 3080 и сразу майнил уже отбили их? с учётом что все добытое выросло в два раза...
Рост Bitcoin опережает прогнозы финансовых аналитиков
redneck_prm
11:47
Какой странный фанбой. >> C2Q vs. Phenom II без разгона жрут плюс-минус одинаково. в разгоне, как ни странно, тоже. >> есть скромная рендер-машина на базе райзен 2700 - системник точно так же ис...
Разбираемся, что не так с Zen2 и Zen3
sevik68
11:44
а кто то не верил и понаставил минусов, когда 2 января я написал, что трамп 6-го готовит майдаунчик ( https://overclockers.ru/blog/Splash_Attack/show/45689/bitcoin-postavil-novyj-rekord-stoimosti-v-31...
Аккаунты Дональда Трампа заблокированы в Twitter, Twitch, Facebook и Instagram
オビト うちは
11:43
Например майнинг по алгоритму cryptonight. Слышал там нужно 2 мб кеша. Ну вот на моём 2500u это как раз сразу видно, кеша всего 4 мб и поэтому больше 2 потоков не дают абсолютно никакого прироста в ск...
Появилось изображение APU Cezanne из серии 5000 на архитектуре ZEN 3
Alpha_SKILL_Tapochek
11:41
А не слишком ли 5980hx горячий для surface?
AMD представила новые мобильные процессоры AMD Ryzen 9 5980HX и Ryzen 7 5700G
Inqizitor
11:39
Абсолютно верно.
Аккаунты Дональда Трампа заблокированы в Twitter, Twitch, Facebook и Instagram
Inqizitor
11:38
Ты как будто свидомый пишешь, столько ненависти, лол. Вас уже давно бьют в Харькове и по всей стране кроме запада.
Аккаунты Дональда Трампа заблокированы в Twitter, Twitch, Facebook и Instagram
sevik68
11:36
жить захочешь не так раскорячишься (ц)
Bitcoin достиг отметки в 40 000$ и рухнул до 36 000$ - волатильность может говорить о скором обвале
Inqizitor
11:36
Ну во-первых я бы посадил цукенберга и прочих, кто забанил за уничтожение свободы слова, а во-вторых, учитывая, что когда леваки-байденовцы штурмовали Капитолий по всем законам майдана, то в Капитолии...
Аккаунты Дональда Трампа заблокированы в Twitter, Twitch, Facebook и Instagram
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем