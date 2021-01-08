Слухи о намерениях Apple выпустить в этом десятилетии собственный электромобиль с функцией автоматического управления получают новую жизнь в наступившем году. Во-первых, представители Hyundai Motor в интервью CNBC признались, что Apple ищет партнёров среди автопроизводителей, и к данному южнокорейскому кандидату американская компания тоже обращалась.

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Во-вторых, агентство Bloomberg со ссылкой на анонимных участников проекта Apple сообщило, что электромобиль марки к серийному производству может быть готов только через пять или семь лет. Работа идёт медленно и находится на раннем этапе, в любой момент руководство может поменять приоритеты, и Apple в итоге останется поставщиком системы автопилота для сторонних автопроизводителей. Зато на направлении автоматизации управления Apple не жалеет сил. Разрабатываются и собственные датчики, и даже специализированный ARM-совместимый процессор, не говоря уже о программном обеспечении.