Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Hyundai призналась, что Apple ищет партнёров для выпуска электромобилей

Но готовый продукт появится только через лет пять-семь.
+
<b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет
Цена рухнула на порядок на 65" Samsung - пора брать
Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь

Слухи о намерениях Apple выпустить в этом десятилетии собственный электромобиль с функцией автоматического управления получают новую жизнь в наступившем году. Во-первых, представители Hyundai Motor в интервью CNBC признались, что Apple ищет партнёров среди автопроизводителей, и к данному южнокорейскому кандидату американская компания тоже обращалась.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3070 - цены пошли вниз
Еще одна 3070 с большой скидкой
Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле
Мин цена RTX 3080 - 120 000р из-за майнинга см МАКС цену
<b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b>
RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке
Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

Источник изображения: Getty Images

реклама

Во-вторых, агентство Bloomberg со ссылкой на анонимных участников проекта Apple сообщило, что электромобиль марки к серийному производству может быть готов только через пять или семь лет. Работа идёт медленно и находится на раннем этапе, в любой момент руководство может поменять приоритеты, и Apple в итоге останется поставщиком системы автопилота для сторонних автопроизводителей. Зато на направлении автоматизации управления Apple не жалеет сил. Разрабатываются и собственные датчики, и даже специализированный ARM-совместимый процессор, не говоря уже о программном обеспечении.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

apple автопилот hyundai электромобили
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Hyundai призналась, что Apple ищет партнёров для выпуска электромобилей
+
EVGA готовит флагманский вариант GeForce RTX 3090 с водоблоком
1
Материнские платы ещё одного крупного производителя демонстрируют готовность к выходу Intel Rocket Lake
2
NEC научила систему аутентификации распознавать людей в масках
3
В четвёртом квартале выручка NVIDIA на игровом направлении вырастет на 58%
9
Рост цен на комплектующие охладит спрос в этом полугодии
5

Интересные материалы

Cyberpunk 2077: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
27 декабря 2020 98
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 580 в связке с процессором Core i5-10400F
3 января 2021 27
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений видеокарт
6 января 2021 41
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110 и комплекта вентиляторов Deepcool CF120 Plus
2 января 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC
4 января 2021 23
Игровая индустрия: итоги 2020 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2021
7 января 2021 37

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Разбираемся, что не так с Zen2 и Zen3
317
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений видеокарт
41
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – январь 2021
16
Игровая индустрия: итоги 2020 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2021
37
5 лучших смартфонов 2020 года до 20 000 рублей
2
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook Pro 15 UX535L
3
Обзор и тест флешки Kingston DataTraveler 100 на 128 ГБ
5

Сейчас обсуждают

goro
08:48
Понравилась флешка от Самвсунга "Samsung Fit Plus 256 ГБ". Брал с год назад в Гермашке за 40 евро. Отличные скорости, самое то для просмотра и хранения фильмов.
Обзор и тест флешки Kingston DataTraveler 100 на 128 ГБ
x.7
08:47
Что за дичь) Как это не было? Те же 470 стоили в 2017 по 20к, в начале 2020 они стоили на авито 4-5к. Сейчас стоят 7к. В магазинах в 2017 они стоили по 30к, в 2020 были по 12к, потом 17к, сейчас 24к. ...
Рост Bitcoin опережает прогнозы финансовых аналитиков
RangerXP
08:39
Щаз вообще не стоит покупать старые игры - рано или поздно бесплатно раздадут на одной из площадок. Да че там - уже новые релизы раздают, к примеру, Тотал Вар.
14 января в Epic Games Store стартует бесплатная раздача одной из лучших игр серии Star Wars
Женя Витязь
08:35
30 миллиардов и ипотека, дурачок совсем маск
Forbes: Илон Маск не самый богатый человек мира
Толик Смирнов
08:33
Все последующие игры ААА, которые будут делаться под новое поколение консолей будут хорошо ладить с SAM. А всё потому что у консолей нету разделения памяти на оперативную и видеопамять. Тем самым эти ...
Изучаем реальный прирост FPS от бесплатного буста AMD SAM - большой тест 36 игр от Hardware Unboxed
Павел Терещук
08:30
Так это ничего и не меняет для них, ау. Им в любом случае придется покупать в будущем по такой цене или в два раза дороже. В истории ни разу не было, чтобы цены падали. Так что даже если биток упадет...
Рост Bitcoin опережает прогнозы финансовых аналитиков
Толик Смирнов
08:27
Если смотреть на реальные голоса избирателей, без учёта вбросов. То у Трампа хороший такой отрыв. То есть равенством тут и не пахнет. но в любом случае байден и все те люди которые за ним стоят, так с...
Аккаунты Дональда Трампа заблокированы в Twitter, Twitch, Facebook и Instagram
VRoman
08:27
А графических чипов хватит на выпуск этой видюхи? Или мы опять обзоры железа как сказки на ночь детям читать будем?
EVGA готовит флагманский вариант GeForce RTX 3090 с водоблоком
Александр Липкин
08:27
Это если прямой контакт трубок. В современных топовых башнях именно поэтому не используется прямой контакт.
Разбираемся, что не так с Zen2 и Zen3
Alagar81
08:25
Не парься, зато тут диванные школ-ло ну прям всё знают :)
Разбираемся, что не так с Zen2 и Zen3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем