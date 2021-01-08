EVGA готовит флагманский вариант GeForce RTX 3090 с водоблоком
Нынешняя выставка CES 2021 хороша тем, что в отсутствие строгого регламента по демонстрации новинок в онлайн-формате производители досрочно их показывают, хотя само мероприятие ещё не началось. Представителем EVGA на страницах Twitter была показана видеокарта GeForce RTX 3090 K|ngp|n Hydro Copper, которая должна стать новым флагманом линейки.
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В ассортименте видеокарт марки уже есть версия GeForce RTX 3090 K|ngp|n с гибридной системой охлаждения, которая сочетает вентилятор на видеокарте с необслуживаемой системой жидкостного типа, а вариант Hydro Copper подразумевает подключение водоблока к более производительной системе жидкостного охлаждения. Компактного OLED-дисплея у этой видеокарты нет, а вот габариты превышают типовые для GeForce RTX 3090. С другой стороны, производитель приложил усилия, чтобы разместить видеокарту в пространстве единственного слота расширения. Частотные характеристики не уточняются, но вряд ли графический процессор будет работать на частоте менее 1920 МГц.
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