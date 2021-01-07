Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Материнские платы ещё одного крупного производителя демонстрируют готовность к выходу Intel Rocket Lake

Его имя слишком известно, чтобы открыто упоминать в заголовке.
+
<b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет
Цена рухнула на порядок на 65" Samsung - пора брать
<b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b>
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь

MSI и Gigabyte уже не только признались, что их платы на основе Intel Z490 и более дешёвых чипсетов смогут поддерживать процессоры Rocket Lake-S после обновления BIOS, но и намекнули на сроки доступности данных процессоров, которые не выйдут ранее конца марта текущего года. Не желая отставать от конкурентов, ещё один крупный производитель материнских плат указал на их способность работать с новыми процессорами Intel.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3070 в XPERT.RU от 56 т.р. - 15 позиций
Мин цена RTX 3080 - 120 000р из-за майнинга см МАКС цену
RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга
RX 6800 XT до 30% дешевле в XPERT.RU чем везде
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке
Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле
Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке
Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

Источник изображения: Asustek Computer

реклама

Речь идёт о материнской плате на основе набора логики Intel Z490, и это самая распространённая форма сочетания новых процессоров Rocket Lake-S с существующими материнскими платами. Если в случае с мобильными процессорами Intel к одиннадцатому поколению относятся чипы Tiger Lake, то в настольном семействе данным порядковым номером могут похвастать именно процессоры Rocket Lake-S.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

asus материнские платы lga 1200 rocket lake-s intel z490 rocket lake
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Материнские платы ещё одного крупного производителя демонстрируют готовность к выходу Intel Rocket Lake
+
NEC научила систему аутентификации распознавать людей в масках
+
В четвёртом квартале выручка NVIDIA на игровом направлении вырастет на 58%
4
Рост цен на комплектующие охладит спрос в этом полугодии
5
XPG предложит жвачку с лютеином для лютых геймеров
5
Noctua не теряет надежды выпустить пассивную систему охлаждения процессора в следующем квартале
3

Интересные материалы

Cyberpunk 2077: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
27 декабря 2020 98
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 580 в связке с процессором Core i5-10400F
3 января 2021 21
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110 и комплекта вентиляторов Deepcool CF120 Plus
2 января 2021 24
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений видеокарт
6 января 2021 31
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC
4 января 2021 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Новогодняя распродажа 2021 – пожизненная лицензия на Windows 10 за 14 долларов
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений видеокарт
31
Разбираемся, что не так с Zen2 и Zen3
263
Компактный mATX корпус для домашнего кабинета своими руками
63
5 лучших смартфонов 2020 года до 20 000 рублей
1
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook Pro 15 UX535L
3
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – январь 2021
7
Игровая индустрия: итоги 2020 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2021
15

Сейчас обсуждают

Renegade1979
16:00
Недавно уже и Республиканцы начали поговаривать, мол Трамп больше верит ГРУ чем собственной разведке, все дороги ведут к Путену... и тут сурприз, врывается толпа странных личностей штурмовать Конгресс...
Из-за событий в США Twitch удалил одну из своих самых популярных картинок-эмоций
puding
16:00
Ну, значит, в амазоне сидит дурачье, которое толкает красный восьмиядерник на 70% дороже синего восьмиядерника. Пофиг, что не берут, пусть барахло пылится на складах, пусть магазин обанкротится, раз н...
Core i7-10700KF ощутимо подешевел - цена на 40% меньше, чем у прямого конкурента Ryzen 5800X
inkva
15:59
Дайте угадаю , скидки в Ситилинке где самые невменяемые цены по России , да ? И теперь 3080 у них продают не за 120кр а за 114кр?! Вауууу дайте 2!!
Видеокарты GeForce RTX 3070/3060 Ti дешевеют в первые дни Нового года – скидки доходят до 6 000 р
laon
15:54
эта картинка - аналог таблицы 4.1, только для нескольких семейств процов (я ее расширил и в область отрицательных температур тоже). При низких температурах, влияние ее экспоненциально уменьшается и ос...
Разбираемся, что не так с Zen2 и Zen3
ego0550
15:52
Где мониторы с HDMI 2.1? До сих пор ни одного нет, хоть телек покупай для игр...
Samsung представила новые 4K и 8K телевизоры Neo QLED с подсветкой Mini-Led и квантовыми точками
Лучезарная Куртка
15:51
равны по производительности - это когда 10600K в разгоне не догоняет стоковый 5600х ? тогда и 3600х равен той же производительности, и 10400...
Core i7-10700KF ощутимо подешевел - цена на 40% меньше, чем у прямого конкурента Ryzen 5800X
ed_q
15:50
Похоже на конвульсии. Интелюгенду нынче не позавидуешь
Один AMD EPYC 7543 с 32 ядрами оказался быстрее двух Intel Cascade Lake Xeon с 56 ядрами
xenomorph1024
15:50
Так и есть. еще в 90-х трампампам скорешился с московской мафией, когда крутился тут со строительством небоскребов. Ведь без одобрения смотрящих ни один небоскреб не построишь )) А от тогдашней мафии...
Из-за событий в США Twitch удалил одну из своих самых популярных картинок-эмоций
Лучезарная Куртка
15:49
если нужны ядра в большом количестве - 3900х/3950x
Core i7-10700KF ощутимо подешевел - цена на 40% меньше, чем у прямого конкурента Ryzen 5800X
puding
15:49
Вранье.
Core i7-10700KF ощутимо подешевел - цена на 40% меньше, чем у прямого конкурента Ryzen 5800X
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем