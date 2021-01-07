Материнские платы ещё одного крупного производителя демонстрируют готовность к выходу Intel Rocket Lake
MSI и Gigabyte уже не только признались, что их платы на основе Intel Z490 и более дешёвых чипсетов смогут поддерживать процессоры Rocket Lake-S после обновления BIOS, но и намекнули на сроки доступности данных процессоров, которые не выйдут ранее конца марта текущего года. Не желая отставать от конкурентов, ещё один крупный производитель материнских плат указал на их способность работать с новыми процессорами Intel.
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Речь идёт о материнской плате на основе набора логики Intel Z490, и это самая распространённая форма сочетания новых процессоров Rocket Lake-S с существующими материнскими платами. Если в случае с мобильными процессорами Intel к одиннадцатому поколению относятся чипы Tiger Lake, то в настольном семействе данным порядковым номером могут похвастать именно процессоры Rocket Lake-S.
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