Достигнутый было многими разработчиками прогресс в сфере распознавания лиц для нужд идентификации пользователей был перечёркнут новыми санитарными требованиями, которые предусматривают ношение медицинской маски в большинстве ситуаций. При необходимости идентификации людей в местах их большого скопления это создавало проблему для работы подобных систем. В Китае, кстати, с ней достаточно быстро справились, научив нейронные сети опознавать людей в масках.

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Теперь пришла пора и японских разработчиков, как поясняет агентство Reuters. Компания NEC давно работала над совершенствованием своей системы биометрической аутентификации, поскольку в Японии ношение масок было распространённой практикой и до пандемии коронавируса из-за аллергии.

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Источник изображения: Reuters

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Теперь, как сообщается, система NEC способна с точностью 99,9% распознавать людей, носящих медицинские маски. Для идентификации она использует ту часть лица, которая не прикрыта маской. При первичной регистрации пользователь должен сфотографироваться без маски на лице. Распознавание длится не более одной секунды.

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По словам NEC, подобная система может применяться для контроля доступа в здания, при оплате товаров в магазинах, работающих без кассиров, проезде в общественном транспорте. В отличие от метода дактилоскопической аутентификации, эта технология является бесконтактной, что важно в условиях пандемии при необходимости последовательно идентифицировать большое количество пользователей.