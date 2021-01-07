В четвёртом квартале выручка NVIDIA на игровом направлении вырастет на 58%
Период, последовавший за первым криптовалютным бумом несколько лет назад, основатель NVIDIA остроумно окрестил «криптопохмельем», хотя его авторство и не является чем-то, требующим подтверждения и восхищения. Гораздо важнее, что на пике криптовалютного бума NVIDIA смогла увеличить выручку за счёт майнеров примерно на миллиард долларов США, но потом последовал длительный провал спроса, вынудивший компанию даже приостановить производство графических процессоров поколения Pascal.
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Сейчас курс Ethereum преодолел $1000, и пока структурные изменения в процедуре эмиссии этой криптовалюты не обрушили спрос на услуги майнеров, последние с радостью используют новейшие видеокарты NVIDIA для своего промысла. Как отмечает The Wall Street Journal, аналитики ожидают по итогам четвёртого квартала увеличения выручки NVIDIA на игровом направлении на 58%, и свой вклад в подобную динамику сделают майнеры.
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Такого прироста выручки от реализации игровых решений NVIDIA не демонстрировала с поры первого криптовалютного бума. В ожидании очередного «криптопохмелья» инвесторы усилили бдительность, курс акций NVIDIA впервые за долгое время снизился на 5,9%.
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