Само по себе производство микроэлектроники на поздних этапах пандемии страдало не так сильно, поскольку в этой отрасли высок уровень автоматизации, а использование сотрудниками средств индивидуальной защиты было распространено и до ужесточения санитарных правил. Зато спрос на ноутбуки, игровые консоли, видеокарты и телевизоры вырос, значительно опередив возможности производителей. Дефицит и подорожание всего стали печальной нормой новых реалий компьютерного рынка.

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Как сообщает сайт DigiTimes со ссылкой на традиционные отраслевые источники, в текущем полугодии производители компьютерных компонентов вынуждены будут перенести возросшие затраты на плечи покупателей, а увеличенные цены должны будут охладить спрос.

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Источник изображения: NVIDIA

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Конечно, ряд сегментов рынка продолжит развиваться в соответствии с собственными закономерностями. Например, спрос на видеокарты начинает подогреваться майнерами, а что творилось в период прошлого криптовалютного бума, многие из наших читателей до сих пор хорошо помнят. Производители стараются наращивать объёмы выпуска востребованных компонентов, но «криптопохмелье первой волны» многому их научило, а потому при планировании производственной программы в этом году они постараются избегать ошибок прошлого.