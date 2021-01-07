XPG предложит жвачку с лютеином для лютых геймеров
Под маркой XPG компания ADATA продвигает самые разнообразные игровые аксессуары, и повестку дня виртуальной версии CES 2021 её пресс-релизы предвосхищают уже второй день подряд. Ультрабук XPG Xenia Xe будет вполне предсказуемо оснащаться процессорами Intel Tiger Lake и дискретной графикой DG1, толщина корпуса не превысит 11 мм в самом тонком месте, а вес ограничится 1,65 кг.
реклама
реклама
Новшеством станет появление такого тонизирующего средства для любителей игр, как жевательная резинка XPG Gaming Gum. Её мятный вкус будет сочетаться с содержанием кофеина, обеспечивающего тонизирующий эффект, а также лютеина, оказывающего полезное влияние на органы зрения. Жиров и белка в составе жевательной резинки не будет, как обещает XPG.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила