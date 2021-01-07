Под маркой XPG компания ADATA продвигает самые разнообразные игровые аксессуары, и повестку дня виртуальной версии CES 2021 её пресс-релизы предвосхищают уже второй день подряд. Ультрабук XPG Xenia Xe будет вполне предсказуемо оснащаться процессорами Intel Tiger Lake и дискретной графикой DG1, толщина корпуса не превысит 11 мм в самом тонком месте, а вес ограничится 1,65 кг.

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Источник изображения: XPG

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Новшеством станет появление такого тонизирующего средства для любителей игр, как жевательная резинка XPG Gaming Gum. Её мятный вкус будет сочетаться с содержанием кофеина, обеспечивающего тонизирующий эффект, а также лютеина, оказывающего полезное влияние на органы зрения. Жиров и белка в составе жевательной резинки не будет, как обещает XPG.