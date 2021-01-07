Неохотно расстающаяся с властью администрация президента Трампа успела значительно усложнить жизнь китайским компаниям полупроводникового сектора. Поэтапные санкции вынудили Huawei продать торговую марку Honor консорциуму партнёров, TSMC перестала выпускать процессоры HiSilicon, а под конец года санкции обрушились на крупнейшего китайского контрактного производителя полупроводниковых компонентов – компанию SMIC.

реклама

Как отмечает сайт DigiTimes, для этого производителя главной проблемой стало даже не ограничение доступа к новейшему литографическому оборудованию, а банальная нехватка расходных материалов и химикатов для осуществления текущей деятельности.

анонсы и реклама RTX 3070 в XPERT.RU от 56 т.р. - 15 позиций Мин цена RTX 3080 - 120 000р из-за майнинга см МАКС цену RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга RX 6800 XT до 30% дешевле в XPERT.RU чем везде 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

Источник изображения: Teflon

реклама

Санкции США запрещают поставлять для нужд SMIC любые технологии и материалы, выпущенные или разработанные на территории США или с применением американских ноу-хау в других странах. В литографической сфере немалая часть химикатов поставляется из Японии, но местные производители вынуждены подчиняться требованиям законодательства США в сфере экспортного контроля. Под угрозу ставится не только освоение SMIC передовых технологий, но и текущая деятельность с использованием зрелых техпроцессов.