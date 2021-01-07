SMIC уже столкнулась с дефицитом расходных материалов из-за американских санкций
Неохотно расстающаяся с властью администрация президента Трампа успела значительно усложнить жизнь китайским компаниям полупроводникового сектора. Поэтапные санкции вынудили Huawei продать торговую марку Honor консорциуму партнёров, TSMC перестала выпускать процессоры HiSilicon, а под конец года санкции обрушились на крупнейшего китайского контрактного производителя полупроводниковых компонентов – компанию SMIC.
реклама
Как отмечает сайт DigiTimes, для этого производителя главной проблемой стало даже не ограничение доступа к новейшему литографическому оборудованию, а банальная нехватка расходных материалов и химикатов для осуществления текущей деятельности.
реклама
Санкции США запрещают поставлять для нужд SMIC любые технологии и материалы, выпущенные или разработанные на территории США или с применением американских ноу-хау в других странах. В литографической сфере немалая часть химикатов поставляется из Японии, но местные производители вынуждены подчиняться требованиям законодательства США в сфере экспортного контроля. Под угрозу ставится не только освоение SMIC передовых технологий, но и текущая деятельность с использованием зрелых техпроцессов.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила