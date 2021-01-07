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SMIC уже столкнулась с дефицитом расходных материалов из-за американских санкций

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Неохотно расстающаяся с властью администрация президента Трампа успела значительно усложнить жизнь китайским компаниям полупроводникового сектора. Поэтапные санкции вынудили Huawei продать торговую марку Honor консорциуму партнёров, TSMC перестала выпускать процессоры HiSilicon, а под конец года санкции обрушились на крупнейшего китайского контрактного производителя полупроводниковых компонентов – компанию SMIC.

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Как отмечает сайт DigiTimes, для этого производителя главной проблемой стало даже не ограничение доступа к новейшему литографическому оборудованию, а банальная нехватка расходных материалов и химикатов для осуществления текущей деятельности.

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Источник изображения: Teflon

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Санкции США запрещают поставлять для нужд SMIC любые технологии и материалы, выпущенные или разработанные на территории США или с применением американских ноу-хау в других странах. В литографической сфере немалая часть химикатов поставляется из Японии, но местные производители вынуждены подчиняться требованиям законодательства США в сфере экспортного контроля. Под угрозу ставится не только освоение SMIC передовых технологий, но и текущая деятельность с использованием зрелых техпроцессов.

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Теги

литографическое производство полупроводники торговая война smic
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