По данным агентства NewZoo, по итогам прошлого года оборот киберспортивного рынка превысил $1,1 млрд, а в ближайшие годы он удвоится. Шанхайские власти прекрасно осознают важность киберспортивной индустрии для экономики Китая, поскольку среди 720 млн геймеров, проживающих в этой стране, около 70% интересуются киберспортом. Как отмечает CNBC, в Шанхае начато строительство киберспортивной арены общей площадью 500 тыс. кв.м, которая будет возведена к 2024 году.

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На эту стройку будет потрачено почти $900 млн. По соседству расположится отель, способный принимать организаторов и участников соревнований. Шанхай уже давно пытается позиционировать себя в качестве места проведения крупных киберспортивных турниров. В прошлом году здесь проходил чемпионат мира League of Legends – одно из важнейших событий в мире современного киберспорта.