UMC поднимет расценки на услуги по обработке кремниевых пластин типоразмера 300 мм
Всё прошлое полугодие тайваньский ресурс DigiTimes муссировал слухи о намерениях компании UMC, входящей в пятёрку крупнейших контрактных производителей полупроводниковых компонентов, поднять цены на услуги по обработке кремниевых пластин типоразмера 200 мм. Соответствующие производственные мощности оказались в дефиците во всём мире, поскольку участники рынка пытались перевести свои предприятия на более выгодный типоразмер 300 мм. Компания UMC располагает семью предприятиями, обрабатывающими 200-мм пластины, а обработкой пластин типоразмера 300 мм занимаются только четыре её предприятия.
реклама
реклама
Тем не менее, ресурс DigiTimes неумолимо начинает год с сообщений о намерениях UMC поднять цены и на направлении 300-мм кремниевых пластин. Представители конкурирующей TSMC в прошлом году пытались убедить общественность, что компания не станет поднимать цены на свои услуги, но из неофициальных источников стало известно, что она отменит скидки для постоянных клиентов, которые могли достигать 3%. Таким образом, большинство участников рынка готово поднять цены на свои услуги тем или иным пользователем, а возросшие расходы заказчиков лягут дополнительным бременем на карман покупателя.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила