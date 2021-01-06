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UMC поднимет расценки на услуги по обработке кремниевых пластин типоразмера 300 мм

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Всё прошлое полугодие тайваньский ресурс DigiTimes муссировал слухи о намерениях компании UMC, входящей в пятёрку крупнейших контрактных производителей полупроводниковых компонентов, поднять цены на услуги по обработке кремниевых пластин типоразмера 200 мм. Соответствующие производственные мощности оказались в дефиците во всём мире, поскольку участники рынка пытались перевести свои предприятия на более выгодный типоразмер 300 мм. Компания UMC располагает семью предприятиями, обрабатывающими 200-мм пластины, а обработкой пластин типоразмера 300 мм занимаются только четыре её предприятия.

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Источник изображения: UMC

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Тем не менее, ресурс DigiTimes неумолимо начинает год с сообщений о намерениях UMC поднять цены и на направлении 300-мм кремниевых пластин. Представители конкурирующей TSMC в прошлом году пытались убедить общественность, что компания не станет поднимать цены на свои услуги, но из неофициальных источников стало известно, что она отменит скидки для постоянных клиентов, которые могли достигать 3%. Таким образом, большинство участников рынка готово поднять цены на свои услуги тем или иным пользователем, а возросшие расходы заказчиков лягут дополнительным бременем на карман покупателя.

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Теги

литографическое производство полупроводники tsmc umc
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