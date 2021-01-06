Мобильные процессоры AMD с архитектурой Zen 3 обречены на дефицит с рождения
Количество упоминаний о новых мобильных процессорах AMD Ryzen 5000 с архитектурой Zen 3 планомерно увеличивалось по мере приближения к выставке CES 2021, которая в этом году начнёт работу в онлайн-формате с середины месяца. Не приходилось сомневаться, что AMD использует это мероприятие для анонса своих гибридных процессоров семейства Cezanne. Ресурс DigiTimes решил начать среду с заявлений об ограниченности поставок этих процессоров в первом квартале.
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Удивляться дефициту новых процессоров AMD вряд ли приходится, поскольку они будут производиться по 7-нм технологии компанией TSMC, мощности которой сейчас и так загружены под завязку. Кроме того, существует дефицит плёночных подложек для центральных процессоров, а общую ситуацию с производством ноутбуков усугубляет нехватка сопутствующих компонентов – от силовой электроники до ЖК-панелей популярных типоразмеров.
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