ADATA открыто говорит о поддержке DDR5 будущими платформами Intel
Окно воображаемой редакции периодически теряет конструктивную целостность не только из-за посланий читателей, но и из-за рассылок компаний, намеревающихся принять участие в CES 2021, которая в этом году уравняет всех посетителей в правах, поскольку будет проходить в заочном формате.
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Компания ADATA отличилась тем, что в своей почтовой рассылке открыто заявила о поддержке со стороны MSI и Gigabyte в вопросе адаптации своих модуле памяти типа DDR5 к работе с процессорами Intel следующего поколения.
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О каких именно платформах идёт речь, не уточняется, но в материале ADATA упоминается поддержка ECC, востребованной в серверном сегменте. Напряжение питания новых модулей DDR5-8400 составит 1,1 В, как отмечает производитель памяти, а ёмкость одного модуля достигнет 64 Гбайт. К слову, настольные процессоры Intel Alder Lake-S поддержку DDR5 должны предложить во втором полугодии, но для работы им потребуются новые материнские платы с разъёмом LGA 1700, что вполне объяснимо.
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