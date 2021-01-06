Окно воображаемой редакции периодически теряет конструктивную целостность не только из-за посланий читателей, но и из-за рассылок компаний, намеревающихся принять участие в CES 2021, которая в этом году уравняет всех посетителей в правах, поскольку будет проходить в заочном формате.

реклама

Компания ADATA отличилась тем, что в своей почтовой рассылке открыто заявила о поддержке со стороны MSI и Gigabyte в вопросе адаптации своих модуле памяти типа DDR5 к работе с процессорами Intel следующего поколения.

анонсы и реклама RTX 3070 в XPERT.RU от 56 т.р. - 15 позиций Мин цена RTX 3080 - 120 000р из-за майнинга см МАКС цену 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга RX 6800 XT до 30% дешевле в XPERT.RU чем везде 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке Цена рухнула на порядок на 65" Samsung - пора брать Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

Источник изображения: ADATA

реклама

О каких именно платформах идёт речь, не уточняется, но в материале ADATA упоминается поддержка ECC, востребованной в серверном сегменте. Напряжение питания новых модулей DDR5-8400 составит 1,1 В, как отмечает производитель памяти, а ёмкость одного модуля достигнет 64 Гбайт. К слову, настольные процессоры Intel Alder Lake-S поддержку DDR5 должны предложить во втором полугодии, но для работы им потребуются новые материнские платы с разъёмом LGA 1700, что вполне объяснимо.