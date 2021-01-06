Новогодние праздники – время положительных эмоций и подарков, компания AMD владельцев материнских плат с разъёмом Socket AM4 обещает в ближайшие два месяца порадовать выходом AGESA 1.1.9.0, который принесёт ряд приятных изменений для пользователей процессоров семейства Ryzen 5000.

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Источник изображения: Twitter, AMD Ryzen

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В операционной системе Windows 10 будет реализован новый механизм выхода из энергетического состояния S0i3 и перехода к нему. При разгоне шины Infinity Fabric до 1800-2000 МГц будет повышена стабильность работы системы. Ряд материнских плат на основе чипсета AMD X570, который изначально оснащался активными системами охлаждения, научится отключать соответствующий вентилятор при соблюдении определённых условий. В целом, стабильность работы систем на основе процессоров AMD Ryzen 5000 должна быть повышена.