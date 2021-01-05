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Дискретная графика Intel DG2 действительно получит до 512 исполнительных блоков

И выйдет во втором квартале этого года.
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Ресурс VideoCardz напоминает об уже публично озвученных представителями намерениях выпустить в наступившем году дискретные графические решения серии DG2, которые по официальной классификации получили обозначение «Intel Xe-HPG». Они будут выпускаться кем-то из сторонних компаний, самым часто упоминаемым кандидатом является TSMC со своим 6-нм техпроцессом.

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Источник изображения: Intel, VideoCardz

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Дело в том, что упоминания о DG2 уже появились в драйверах Intel, в коде можно разглядеть версию с 128 исполнительными блоками, а также старший вариант с 512 исполнительными блоками. Остаётся предположить, что на борту игровых ноутбуков данные дискретные графические решения появятся во втором квартале текущего года.

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Теги

intel ноутбуки dg2 intel xe hpg
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