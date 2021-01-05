Дискретная графика Intel DG2 действительно получит до 512 исполнительных блоков
Ресурс VideoCardz напоминает об уже публично озвученных представителями намерениях выпустить в наступившем году дискретные графические решения серии DG2, которые по официальной классификации получили обозначение «Intel Xe-HPG». Они будут выпускаться кем-то из сторонних компаний, самым часто упоминаемым кандидатом является TSMC со своим 6-нм техпроцессом.
реклама
реклама
Дело в том, что упоминания о DG2 уже появились в драйверах Intel, в коде можно разглядеть версию с 128 исполнительными блоками, а также старший вариант с 512 исполнительными блоками. Остаётся предположить, что на борту игровых ноутбуков данные дискретные графические решения появятся во втором квартале текущего года.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила