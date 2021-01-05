Процессоры Coffee Lake первого поколения попали под действие программы по прекращению поставок ещё в прошлом году, а сопутствующие чипсеты серии 300 подобная участь постигла только на этой неделе.

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Источник изображения: Intel

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До 23 июля клиенты Intel имеют возможность заказать чипсеты Z370, H370, Z390, B360, H310C, B365 и H310D, а также мобильный Intel QMS380, а последняя партия будет отгружена 28 января 2022 года. Причина упразднения чипсетов традиционна – спрос сместился на другие продукты Intel.