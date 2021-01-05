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Новый криптобум усугубит дефицит материалов для изготовления центральных и графических процессоров

Нехватка подложек может ощущаться на протяжении двух лет.
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Видеокарты, безусловно, продолжают использоваться для добычи криптовалют, но специализированные вычислительные средства в этом смысле превосходят их по эффективности и финансовой отдаче. Как отмечает ресурс DigiTimes, рост спроса на средства добычи криптовалют усугубит ситуацию в полупроводниковой отрасли.

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Источник изображения: Verdict

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Во-первых, Bitmain и прочие разработчики профильных микросхем усилят конкуренцию за место на конвейере TSMC и прочих передовых контрактных производителей. В конце прошлого года Bitmain уже зарезервировала под свои заказы часть квот TSMC на выпуск 5-нм продукции, вряд ли при продолжении роста цен на криптовалюты она будет сокращать объёмы заказов.

Во-вторых, криптобум усугубит дефицит плёночных подложек, применяемых при изготовлении центральных и графических процессоров, поскольку они тоже используются при производстве специализированных микросхем, применяемых профессиональными майнерами. Дефицит подложек может растянуться на два года, как прогнозируют тайваньские источники.

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майнинг криптовалюты дефицит bitmain
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