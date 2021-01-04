Foxconn приложит руку к спасению китайского производителя электромобилей Byton
Компания Foxconn (Hon Hai Precision Industry) больше известна в качестве контрактного производителя смартфонов Apple, но насыщение соответствующего рынка заставляет её искать новые ниши, поэтому в октябре прошлого года она представила открытую платформу MIH EV для создания электромобилей. В состав профильного консорциума уже вошли 300 компаний, а сайт Nikkei Asian Review сегодня сообщил о намерениях Foxconn поддержать деньгами испытывающего финансовые трудности китайского производителя электромобилей Byton.
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Строго говоря, Byton является молодой компанией, основанной выходцами из BMW, которая не смогла справиться с кризисом, вызванным пандемией, а потому к июлю прошлого года распустила сотрудников и объявила о заморозке деятельности. Разработанный шестимесячный план реструктуризации пока не дал эффекта, но Foxconn выразила желание поддержать Byton деньгами, чтобы компания смогла к первому кварталу следующего года начать выпуск своего электрического кроссовера M-Byte. Изначально инвесторами Byton выступали Tencent и FAW, а также правительство Нанкина, где и планировалось наладить выпуск кроссоверов. Поможет ли помощь Foxconn этому производителю встать с колен, узнаем к началу следующего года, а пока представители тайваньского гиганта поясняют, что для поддержания оборотов рынка смартфонов компании достаточно 70% инженерного персонала, а остальные 30% могут сосредоточиться на освоении новых направлений бизнеса. Одним из них станет создание компонентов для электромобилей и сопутствующая системная интеграция.
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