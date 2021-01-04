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Radeon RX 6900 XT на частоте 3.0 ГГц отличился серией рекордов в 3DMark Fire Strike

При поддержке центрального процессора AMD Ryzen 9 5950X.
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Греческий энтузиаст OGS продолжил закреплять успехи в разгоне видеокарты Radeon RX 6900 XT, подвергнутой аппаратной модификации в части управления питанием. Жидкий азот позволил поднять частоты видеокарты до 3000/17200 МГц, а центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X при аналогичном способе охлаждения достиг частоты 5.6 ГГц.

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Источник изображения: HWBot, OGS

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Процессор сохранял активность всех шестнадцати ядер и 32 потоков. В совокупности с разгоном самой видеокарты это позволило обновить рекорды в тестах серии 3DMark Fire Strike среди одиночных видеокарт.

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Источник изображения: HWBot, OGS

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В тесте 3DMark Fire Strike Extreme лучший результат теперь соответствует значению 34 387 баллов, в тесте 3DMark Fire Strike Ultra - 18 050 баллов, а в базовом тесте 3DMark Fire Strike - 51 566 баллов. В последнем случае, кстати, частота центрального процессора достигла 6.0 ГГц.

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Теги

экстремальный разгон radeon rx 6900 xt ryzen 9 5950x
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