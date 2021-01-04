Как поясняет издание Bloomberg, движение самой популярной криптовалюты к новым историческим максимумам не могло обойтись без коррекции, поэтому понедельник курс биткоина начал со снижения на 17% до отметки ниже $30 000.

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Источник изображения: Seeking Alpha

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Восстановление тоже не заставило себя ждать, и на момент подготовки материала к публикации биткоин отыграл часть утраченных позиций, добравшись до отметки $31 178, что соответствует снижению курса на 8,69% по сравнению со вчерашним уровнем.