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В этом году TSMC увеличит капзатраты до $20 млрд

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Прошедший 2020 год для TSMC стал периодом рекордно высоких капитальных затрат, величина которых регулярно пересматривалась, а к концу года достигла $17 млрд. Как отмечает тайваньский ресурс DigiTimes, руководство TSMC уже подготовило доклад для инвесторов, в рамках которого на профильном мероприятии собирается сообщить об увеличении капитальных затрат в текущем году до $20 млрд.

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Источник изображения: TSMC

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Формирующая новый рекорд сумма будет потрачена на расширение производства 5-нм компонентов, установку оборудования для выпуска 3-нм продукции, а также исследовательские работы по освоению 2-нм техпроцесса. Массовое производство 3-нм продукции компания планирует начать в третьем квартале 2022 года.

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