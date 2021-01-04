Очередная публикация на страницах сайта DigiTimes, манящая своей бесплатной частью в две строчки, открывает новый аспект влияния взаимоотношений США и Китая на мировой рынок полупроводниковой продукции. В конце декабря стало известно, что китайской компании SMIC удалось получить лицензии на право использовать технологии, материалы и оборудование американского происхождения для выпуска компонентов с использованием зрелых техпроцессов.

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Источник изображения: The ELEC

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Как поясняют тайваньские источники, это позволит увеличить объёмы выпуска компонентов с использованием пластин типоразмера 200 мм, улучшив ситуацию в отрасли, которая породила дефицит многих изделий типа силовой электроники и других второстепенных комплектующих. Данный шаг США навстречу Китаю, если он действительно имеет место, позволит снизить актуальность проблемы.