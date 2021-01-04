Ноутбуки с гибким дисплеем на основе процессоров Intel появятся в продаже к концу года
Очнувшийся от зимней спячки DigiTimes-кормилец начал выдавать достойные внимания информационные поводы. По данным источника, ноутбуки с гибким дисплеем на основе процессоров Intel появятся в продаже не ранее конца текущего года, как отмечают участники цепочки поставок компонентов.
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Гибкий дисплей позволяет превращать ноутбук в подобие складного планшета, при необходимости увеличивающего рабочее пространство для демонстрации изображений в два раза. Клавиатура подобных устройств может быть как внешней, так и виртуальной – наличие сенсорного интерфейса в данном случае является неотъемлемой характеристикой подобных устройств.
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