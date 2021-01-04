Очнувшийся от зимней спячки DigiTimes-кормилец начал выдавать достойные внимания информационные поводы. По данным источника, ноутбуки с гибким дисплеем на основе процессоров Intel появятся в продаже не ранее конца текущего года, как отмечают участники цепочки поставок компонентов.

реклама

анонсы и реклама 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь <b>RX 6900XT Asrock кардинально дешевле чем везде</b> RX 6800 XT до 30% дешевле в XPERT.RU чем везде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке <b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b> RTX 3070 за копейки в Compeo.ru Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке Цена рухнула на порядок на 65" Samsung - пора брать Новая 6800XT Sapphire дороже 100 000р - смотри цену Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

Источник изображения: Windows Blog

реклама

Гибкий дисплей позволяет превращать ноутбук в подобие складного планшета, при необходимости увеличивающего рабочее пространство для демонстрации изображений в два раза. Клавиатура подобных устройств может быть как внешней, так и виртуальной – наличие сенсорного интерфейса в данном случае является неотъемлемой характеристикой подобных устройств.