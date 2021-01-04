Греческий энтузиаст OGS в воскресенье отличился необычным экспериментом, объединив одной системе три видеокарты Radeon R9 290X, которые не подвергались разгону, и центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X, при помощи жидкого азота разогнанный до 6099 МГц.

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Источник изображения: HWBot, OGS

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Видеокарты работали на номинальных частотах 1018/5000 МГц, их штатная система охлаждения не модифицировалась.

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Источник изображения: HWBot, OGS

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Частота центрального процессора 6099 МГц была достигнута при восьми активных ядрах и восьми потоках, охлаждением занимался резервуар с жидким азотом. Подобное сочетание компонентов позволило греческому оверклокеру занять первое место в 3DMark05 среди систем с тремя видеокартами. Результат составил 95 019 баллов, в глобальном рейтинге он соответствует десятому месту.