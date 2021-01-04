Итальянский оверклокер GRIFF продолжил эксперименты по экстремальному разгону центрального процессора Intel Xeon L3014 с использованием системы фазового перехода каскадного типа. Методологическую поддержу итальянскому товарищу оказал хорошо знакомый нашим постоянным читателям белорусский энтузиаст Max1024, специализирующийся на теме так называемого ретроразгона.

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Источник изображения: HWBot, GRIFF

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Итальянский единомышленник даже выразил свою признательность надписью на кириллице, которую можно разглядеть на одном из фото с изображением тестового стенда. Процессор смог преодолеть планку в 5.7 ГГц, но пока автор бьётся над решением другой проблемы: с двухканальной памятью базовая частота упирается в значение 622 МГц, с одноканальной – в 637 МГц, а GRIFF убеждён, что данный экземпляр процессора способен выжать более 636 МГц при значении множителя 9.

В тесте HWBot x265 4K процессор Intel Xeon L3014 смог обновить рекорд до 0,997 кадров в секунду, в тесте HWBot x265 1080p – до 4,001 кадров в секунду. Температура процессора при этом не превышала минус 90 градусов Цельсия, эксперименты будут продолжены в других дисциплинах.