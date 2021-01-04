Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Процессор Intel Xeon L3014 обновил ещё два рекорда HWBot x265 на частоте 5.7 ГГц

При поддержке белорусского товарища.
+
<b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
RTX 3070 <b>по цене</b> 3060 Ti - надо брать
RTX 3070 - цена упала еще
Еще одна 3070 с большой скидкой

Итальянский оверклокер GRIFF продолжил эксперименты по экстремальному разгону центрального процессора Intel Xeon L3014 с использованием системы фазового перехода каскадного типа. Методологическую поддержу итальянскому товарищу оказал хорошо знакомый нашим постоянным читателям белорусский энтузиаст Max1024, специализирующийся на теме так называемого ретроразгона.

реклама

анонсы и реклама
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
<b>RX 6900XT Asrock кардинально дешевле чем везде</b>
RX 6800 XT до 30% дешевле в XPERT.RU чем везде
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке
<b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b>
RTX 3070 за копейки в Compeo.ru
Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле
Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке
Цена рухнула на порядок на 65" Samsung - пора брать
Новая 6800XT Sapphire дороже 100 000р - смотри цену
Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

Источник изображения: HWBot, GRIFF

реклама

Итальянский единомышленник даже выразил свою признательность надписью на кириллице, которую можно разглядеть на одном из фото с изображением тестового стенда. Процессор смог преодолеть планку в 5.7 ГГц, но пока автор бьётся над решением другой проблемы: с двухканальной памятью базовая частота упирается в значение 622 МГц, с одноканальной – в 637 МГц, а GRIFF убеждён, что данный экземпляр процессора способен выжать более 636 МГц при значении множителя 9.

В тесте HWBot x265 4K процессор Intel Xeon L3014 смог обновить рекорд до 0,997 кадров в секунду, в тесте HWBot x265 1080p – до 4,001 кадров в секунду. Температура процессора при этом не превышала минус 90 градусов Цельсия, эксперименты будут продолжены в других дисциплинах.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel экстремальный разгон ретроклокинг intel xeon
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Процессор Intel Xeon L3014 обновил ещё два рекорда HWBot x265 на частоте 5.7 ГГц
+
Процессор Intel Xeon L3014 обновил рекорд HWBot x265 4K на частоте 5670 МГц
1
Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Vision OC занимает пространство лишь двух слотов расширения
15
Энтузиаст нарисовал себе Radeon RX 6900 XT в векторном формате
7
GeForce RTX 3080 AORUS Master получила третий разъём дополнительного питания
5
AMD запатентовала использование чиплетов при создании графических процессоров
38

Интересные материалы

Cyberpunk 2077: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
27 декабря 2020 96
В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2020
22 декабря 2020 29
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110 и комплекта вентиляторов Deepcool CF120 Plus
2 января 2021 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 580 в связке с процессором Core i5-10400F
16
Процессор Intel Xeon E3-1240 v3 против i5-4690K: сравнение производительности
22
3D принтеры - заводы будущего
21
12 способов увеличить fps в играх без усилий, или простые правила ускорения ПК за разумные деньги
1
Battlefield 1: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
1

Сейчас обсуждают

Anyone
09:50
Ценник на АМД конечно не адекватный. Барыги в край обнаглели. По текущему курсу это 400 баксов. Надеюсь выйдет 5600 без Х по адекватной цене.
Core i5-10600KF продолжает дешеветь - цена уже в 1.5 раза ниже, чем у прямого конкурента Ryzen 5600X
Елисей Творимиров
09:49
В ДНС они ещё лежат за эту цену, но разбираются как пирожки. Я себе прикупил на радостях. Свой 3600 продал за 15т. Итого апгрейд с 3600 на 3700 обошёлся в 4тр.
Core i5-10600KF продолжает дешеветь - цена уже в 1.5 раза ниже, чем у прямого конкурента Ryzen 5600X
UpeR
09:49
Когда умом отличались синюки!? Тут на вопрос: зачем ты брал эту память? Ответ: а мне посоветовали Откуда там мозг!?
Core i5-10600KF продолжает дешеветь - цена уже в 1.5 раза ниже, чем у прямого конкурента Ryzen 5600X
Cerebro
09:49
В краткосрочной перспективе вложение в биток имеет смысл. Лишь бы успеть вывести "живые" деньги до падения. А вообще биток больше похож на очередной хайп. Когда обычная валюта полностью станет цифрово...
Bitcoin перевалил отметку в 30 000$ и продолжил расти
smaximaa
09:47
поправочка, 10900к = 5600х)
Core i5-10600KF продолжает дешеветь - цена уже в 1.5 раза ниже, чем у прямого конкурента Ryzen 5600X
Толик Крупнов
09:47
Интересно читать комменты меряющихся своими фпсками.Рвут промежности за одну или другую контору и в доводах видосы школьников с Ютуба.Никогда не был сторонником именно красных или синих,а просто покуп...
Core i5-10600KF продолжает дешеветь - цена уже в 1.5 раза ниже, чем у прямого конкурента Ryzen 5600X
Елисей Творимиров
09:47
Диванный тэорэтик))
Core i5-10600KF продолжает дешеветь - цена уже в 1.5 раза ниже, чем у прямого конкурента Ryzen 5600X
smaximaa
09:46
эти "убогие" 6/12 спокойно уделывают убогие 10/20 в играх)
Core i5-10600KF продолжает дешеветь - цена уже в 1.5 раза ниже, чем у прямого конкурента Ryzen 5600X
Елисей Творимиров
09:46
Да они тут срутся за 1-5%. Больные люди совсем. При том что в играх всё упрется в видяху одни рхен.
Core i5-10600KF продолжает дешеветь - цена уже в 1.5 раза ниже, чем у прямого конкурента Ryzen 5600X
MrBruno77
09:46
Да, сейчас стоит
Core i5-10600KF продолжает дешеветь - цена уже в 1.5 раза ниже, чем у прямого конкурента Ryzen 5600X
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем