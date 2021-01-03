Процессор Intel Xeon L3014 обновил рекорд HWBot x265 4K на частоте 5670 МГц
Итальянский оверклокер GRIFF нашёл способ скоротать праздничные дни с пользой для мировой статистики ретроразгона. Центральный процессор Intel Xeon L3014 он установил в материнскую плату ASUS Rampage Extreme на основе набора логики Intel X48, а затем при помощи системы фазового перехода каскадного типа разогнал его до 5670 МГц.
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Учитывать количество активных ядер для этой модели процессора очень легко – оно не превышает единицы в любом состоянии. Процессор Xeon L3014 поколения Wolfdale был представлен в первом квартале 2008 года, он выпускался по 45-нм технологии. В тесте HWBot x265 4K на указанной частоте данный процессор смог продемонстрировать результат 0,988 кадра в секунду, что является лучшим достижением для одноядерных моделей.
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