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Дуэт GeForce GTX 980 Ti занял первое место в 3DMark05

Без разгона – всю работу сделал центральный процессор Ryzen 9 5950X.
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Немецкий энтузиаст Bullshooter своим новым экспериментом доказал, что для обновления рекордов в бенчмарках, которые были популярны несколько лет назад, достаточно объединить видеокарты прошлых поколений с современным центральным процессором.

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Источник изображения: HWBot, Bullshooter

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В конкретной конфигурации пара видеокарт GeForce GTX 980 Ti даже не подвергалась разгону, не говоря уже об улучшении условий охлаждения, которые остались штатными. Частоты видеокарт остались на уровне 1000/7012 МГц, а вот центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X был разогнан до 6048 МГц под жидким азотом. На указанной частоте он сохранил активность восьми ядер и восьми потоков. Этого хватило, чтобы занять первое место среди парных видеокарт в 3DMark05 с результатом 95 560 баллов. Более того, в абсолютном зачёте система попала на седьмое место.

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Теги

экстремальный разгон geforce gtx 980 ti ryzen 9 5950x 3dmark05
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Цены жесть конечно.. Чтобы заменить 1080ти которую пару лет назад купил за 25к нужно выложить в 3 раза больше, да и то замена будет шило на мыло... А чтобы не было шило на мыло надо 100к... ((
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