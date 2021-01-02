Дуэт GeForce GTX 980 Ti занял первое место в 3DMark05
Немецкий энтузиаст Bullshooter своим новым экспериментом доказал, что для обновления рекордов в бенчмарках, которые были популярны несколько лет назад, достаточно объединить видеокарты прошлых поколений с современным центральным процессором.
реклама
реклама
В конкретной конфигурации пара видеокарт GeForce GTX 980 Ti даже не подвергалась разгону, не говоря уже об улучшении условий охлаждения, которые остались штатными. Частоты видеокарт остались на уровне 1000/7012 МГц, а вот центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X был разогнан до 6048 МГц под жидким азотом. На указанной частоте он сохранил активность восьми ядер и восьми потоков. Этого хватило, чтобы занять первое место среди парных видеокарт в 3DMark05 с результатом 95 560 баллов. Более того, в абсолютном зачёте система попала на седьмое место.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила