В дефиците чипсетов Intel B460 и H410 виноват скорый анонс преемников
Издание Tom’s Hardware Guide открывает импровизированный путеводитель по видам дефицита, с которыми отрасль столкнётся в этом году, публикацией о судьбе чипсетов Intel B460 и H410, которые в ближайшие месяцы будут поставляться в ограниченных количествах. Тему впервые затронули китайские источники, но ресурс Tom’s Hardware Guide подтвердил информацию по собственным каналам.
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Как выясняется, чипсеты Intel B460 и H410 выпускаются по 22-нм технологии, а старший Intel Z490 может похвастать более прогрессивной 14-нм технологией производства. В случае с их преемниками распределение по техпроцессам не изменится. Если для выпуска 14-нм продукции у Intel достаточно производственных мощностей, то 22-нм техпроцесс уже не в почёте, а потому под выпуск бюджетных чипсетов задействовано меньше производственных мощностей. К анонсу нужно заготовить побольше чипсетов Intel B560 и H510, поэтому приоритет отдан им в ущерб выпуску Intel B460 и H410. Это и создало дефицит последних, как уточняет первоисточник.
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