Причины ухода Джима Келлера из Intel не имеют отношения к противоречиям с руководством
В наступившем месяце Intel обещала рассказать, как собирается в ближайшие два-три года сочетать собственные производственные возможности с использованием услуг подрядчиков. За время обсуждения неудач Intel на технологическом фронте с конца июля прошлого года уже успел сложиться стереотип о том, что талантливый разработчик процессоров Джим Келлер (Jim Keller) покинул ряды сотрудников компании из-за противоречий с руководством как раз по вопросу целесообразности более активного привлечения подрядчиков к производству изделий Intel.
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В роли адвоката неожиданно выступил редактор популярного сайта AnandTech Йен Катресс (Ian Cutress), который заявил, что Джим Келлер покинул Intel исключительно по семейным обстоятельствам, а противоречия с руководством никакого отношения к этому шагу не имели.
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Некоторые трения, как поясняет источник, у Джима с руководством Intel всё-таки были, но они были обусловлены расхождением между доступными Келлеру инструментами и его представлениями о векторе дальнейшего развития компании. Они бы не стали причиной ухода разработчика из Intel, как считает Йен Катресс, если бы не возникшие семейные обстоятельства.
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