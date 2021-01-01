В прошлом году китайской SMIC пришлось столкнуться с американскими санкциями, которые лишили её доступа к передовым литографическим технологиям, а заодно отпугнули часть зарубежных клиентов, среди которых была и американская корпорация Qualcomm. В последний день прошлого года китайские СМИ сообщили, что ситуация начала меняться в лучшую сторону. SMIC получила первые лицензии на покупку литографического оборудования и материалов, при создании которых используются технологии американского происхождения. Пока доступ открыт только к зрелым технологическим решениям, но и это уже прогресс.

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Источник изображения: cnTechPost

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Компании TSMC, как отмечают китайские источники, будет позволено оказывать услуги китайским разработчикам микросхем и процессоров, если речь не идёт о самой передовой литографии. Впрочем, на последнюю у тайваньского производителя и без этого полно желающих, так что до обслуживания китайских клиентов дело бы долго не дошло даже в условиях отсутствия санкций.