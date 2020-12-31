Ещё одним информационным поводом последнего в этом году дайджеста DigiTimes сегодня стал рост цен на резисторы в предложении китайских дистрибьюторов. Крупные производители при этом заявляют, что не повышали отпускные цены на собственную продукцию. Источник приходит к выводу, что дистрибьюторы пытаются компенсировать нестабильность поставок резисторов увеличением цен.

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Источник изображения: Википедия

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Таким образом, дефицитом и подорожанием по итогам 2020 года не охвачена редкая категория электронных компонентов. По сути, своей жизнью живёт лишь рынок памяти, для которого колебания спроса и предложения являются обычным делом. Процессоры, видеокарты, дисплеи и подложки, кремниевые пластины – в уходящем году дорожало и становилось дефицитом почти всё, что используется для производства компьютеров и вычислительной техники. Разве что производители печатных плат, по данным того же источника, рассчитывают на некоторое снижение спроса во втором квартале 2021 года. Точнее, они не уверены, что наблюдаемый в первом квартале рост спроса сохранится во втором квартале.