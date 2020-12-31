Ресурс VideoCardz не оставляет местных блогеров без средств к существованию даже в последние часы уходящего года, публикуя ссылку на страницу сайта Lenovo, на которой упоминаются характеристики настольных видеокарт GeForce RTX 3050 и GeForce RTX 3050 Ti.

реклама

анонсы и реклама Море 3060Ti по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 за копейки в Compeo.ru Распродажа остатков RTX 1650 в XPERT.RU Ryzen X8 5800X в XPERT.RU сильно дешевле чем везде RTX 3080 по неожиданнейшей цене в Ситилинке Подъехала RX 6800XT Сильноцвет - смотри ЦЕНУ 8-] RX 6800 - цены пошли вниз в Ситилинке RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде

Источник изображения: Lenovo

реклама

В составе игровых систем марки Lenovo обе видеокарты будут предлагаться параллельно с модификацией GeForce RTX 3060, оснащаемой 12 Гбайт памяти типа GDDR6. Непосредственно GeForce RTX 3050 Ti будет оснащаться 6 Гбайт памяти типа GDDR6, а GeForce RTX 3050 будет довольствоваться 4 Гбайт памяти того же типа.

Предполагается, что GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3050 Ti будут основаны на разных версиях графического процессора GA106-400, который в первом случае будет иметь 3840 потоковых процессоров, а во втором – 3584 потоковых процессора. Разрядность шины памяти в обоих случаях будет одинаковой – 192 бита. GeForce RTX 3050 будет основана уже на графическом процессоре GA107-300, который предложит 128-разрядную шину и 4 Гбайт памяти типа GDDR6.