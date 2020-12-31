Lenovo обнажила характеристики GeForce RTX 3050 и GeForce RTX 3050 Ti
Ресурс VideoCardz не оставляет местных блогеров без средств к существованию даже в последние часы уходящего года, публикуя ссылку на страницу сайта Lenovo, на которой упоминаются характеристики настольных видеокарт GeForce RTX 3050 и GeForce RTX 3050 Ti.
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В составе игровых систем марки Lenovo обе видеокарты будут предлагаться параллельно с модификацией GeForce RTX 3060, оснащаемой 12 Гбайт памяти типа GDDR6. Непосредственно GeForce RTX 3050 Ti будет оснащаться 6 Гбайт памяти типа GDDR6, а GeForce RTX 3050 будет довольствоваться 4 Гбайт памяти того же типа.
Предполагается, что GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3050 Ti будут основаны на разных версиях графического процессора GA106-400, который в первом случае будет иметь 3840 потоковых процессоров, а во втором – 3584 потоковых процессора. Разрядность шины памяти в обоих случаях будет одинаковой – 192 бита. GeForce RTX 3050 будет основана уже на графическом процессоре GA107-300, который предложит 128-разрядную шину и 4 Гбайт памяти типа GDDR6.
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