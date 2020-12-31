Акции AMD уже третий год входят в десятку лучших по динамике в индексе S&P 500
Глава AMD Лиза Су (Lisa Su) давно не стесняется признаваться, что нынешнему успеху компания обязана стратегическим решениям, сделанным около пяти лет назад, когда формировался план развития на ближайшие годы. Ставка на архитектуру Zen, к разработке которой успел приложить руку легендарный Джим Келлер (Jim Keller), неплохо сработала и после его ухода. В текущем году AMD вывела на рынок потребительские процессоры с архитектурой Zen 3, а в следующем сделает это в серверном и мобильном сегментах.
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Ресурс Seeking Alpha напоминает, что акции AMD за три прошедших года регулярно попадали в десятку самых активно растущих в цене среди эмитентов, входящих в индекс S&P 500.
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В 2018 году акции AMD заняли третье место, в прошлом году стали лучшими, а непростой уходящий 2020 года обеспечит им девятое место, если в последние часы торгов не произойдёт чего-то катастрофического. Ещё в 2017 году динамика изменения курса акций AMD была на 30% хуже, чем у всего индекса S&P 500. Скорее всего, в наступающем году курс акций компании продолжит расти. Конкурирующая NVIDIA в уходящем году тоже попадёт в десятку лучших акций индекса S&P 500 по динамике курса, а в предыдущем её от этого отделяли всего несколько процентных пунктов.
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