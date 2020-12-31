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Новый год начнётся с нехватки недорогих чипсетов Intel

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Наступающий 2021 год просто обязан был дополнить повестку дня новым видом дефицита. Сайт Hardware Times утверждает, что в условиях «производственной пересменки» Intel, которая сконцентрируется на производстве чипсетов серии 500, от дефицита начнут страдать наборы логики Intel B460 и H410. Фактически, как утверждает источник, их поставки скоро будут свёрнуты.

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Источник изображения: ASUS

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Флагман серии в лице Intel Z490 продолжит поставляться, но основу актуального ассортимента чипсетов Intel составят более современные наборы логики серии 500. График их вывода на рынок тоже не определён окончательно, но старший Intel Z590 должен быть представлен в январе.

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Теги

intel материнские платы intel z490 intel b460 intel h410
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