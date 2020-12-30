Американские санкции при Джозефе Байдене станут более избирательными
В январе 2021 года должна состояться плановая смена власти в США: Дональд Трамп (Donald Trump) уступит пост президента страны Джозефу Байдену (Joseph Biden), хотя пока и придумывает различные поводы не делать этого. Ресурс CNBC попробовал опросить экспертов на тему ожидаемых изменений в отношении санкций США против Китая после прихода к власти Джозефа Байдена.
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Аналитики сходятся во мнении, что пути назад уже не будет, и полностью отменять санкции против КНР власти США уже не станут. Байден может лишь более чётко очертить круг тех сфер деятельности, которые нуждаются в более надёжной защите от «китайского вторжения». Например, системы искусственного интеллекта и квантовые вычисления будут тщательно оберегаться властями США от конкуренции со стороны Китая с использованием административных и политических методов. Внутри США власти будут способствовать более плодотворному сотрудничеству частных компаний и государства с целью сохранения конкурентоспособности американских технологий на мировом рынке. Экспортный контроль будет охватывать меньшее количество технологий, но ключевые из них будут подвергнуты усиленной защите от внешних соперников.
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