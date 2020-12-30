Radeon RX 6900 XT отличился в 3DMark Fire Strike на частотах 2822/17200 МГц
Немецкий энтузиаст Dancop постепенно переключился с GeForce RTX 3090 на Radeon RX 6900 XT, при помощи жидкого азота ему удалось поднять частоты последней из видеокарт до 2822/17200 МГц. Центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X по соседству тоже охлаждался жидким азотом, его частота достигла 5500 МГц.
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В тесте 3DMark Fire Strike Extreme это позволило занять первое место среди всех одиночных видеокарт с результатом 32 945 баллов, в тесте 3DMark Fire Strike система указанной конфигурации набрала 50 366 баллов. Кстати, в абсолютном рейтинге она оказалась на 16-м месте.
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