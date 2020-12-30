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Отречение Intel от производственных мощностей растянется на годы и снизит норму прибыли

Гигант стоит перед трудным выбором.
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К инициативе инвестиционного фонда Third Point по реструктуризации бизнеса Intel не следует относиться легкомысленно, глядя лишь на величину пакета акций корпорации, которым он владеет. В послужном списке этих активистов можно найти истории по преобразованию бизнеса таких гигантов как Sony и Walt Disney. Специалисты Wells Fargo считают, что Intel вряд ли полностью откажется от содержания собственных производственных мощностей, поскольку этот процесс затянулся бы на годы и был очень болезненным.

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Источник изображения: Intel

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С другой стороны, TSMC или Samsung вряд ли смогут резко выделить необходимые Intel производственные квоты, поэтому компании имеет смысл задуматься о создании совместных предприятий с этими подрядчиками, чтобы гарантировать доступ к их конвейеру. Если учесть, что TSMC является тайваньской компанией, а Samsung – южнокорейской, то даже при всей лояльности руководства этих стран по отношению к США трудности могут возникнуть на этапе согласования сделок по созданию СП с антимонопольными органами.

Во-вторых, собственных технологических проблем Intel создание совместного предприятия при сохранении смешанного способа производства не решит. По мнению представителей RBC, поручение производства всех изделий Intel сторонним исполнителям снизит норму прибыли компании на 30%. В любом случае, свои планы в этой сфере компания обещала обнародовать в январе грядущего года, так что ждать момента истины осталось не так долго.

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