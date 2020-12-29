Владельцев материнских плат на основе наборов логики AMD серии 400 уже не удивишь грядущей реализацией поддержки процессоров Ryzen 5000, но не стоит забывать, что новые версии микрокода приносят и другие дополнительные функции. Компания MSI, например, сегодня сообщила о сроках выхода бета-версий BIOS с AGESA Combo PI V2 1.1.9.0 для своих материнских плат MEG X570 GODLIKE, MEG X570 UNIFY, MEG B550 UNIFY / UNIFY-X, MPG B550 GAMING EDGE WIFI и MAG B550M MORTAR / MORTAR WIFI.

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Источник изображения: MSI

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Для перечисленных плат соответствующие обновления BIOS доступны уже сейчас. Прочие платы на основе чипсетов AMD серии 500 получат свои бета-версии BIOS с поддержкой оптимизированных функций AMD Curve Optimizer и Re-Size BAR для видеокарт NVIDIA в середине января, а к концу месяца аналогичная версия AGESA доберётся до плат MSI на базе наборов логики AMD серии 400.