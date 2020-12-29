MSI обозначила сроки выхода BIOS с поддержкой AMD Curve Optimizer и Re-Size BAR для видеокарт NVIDIA
Владельцев материнских плат на основе наборов логики AMD серии 400 уже не удивишь грядущей реализацией поддержки процессоров Ryzen 5000, но не стоит забывать, что новые версии микрокода приносят и другие дополнительные функции. Компания MSI, например, сегодня сообщила о сроках выхода бета-версий BIOS с AGESA Combo PI V2 1.1.9.0 для своих материнских плат MEG X570 GODLIKE, MEG X570 UNIFY, MEG B550 UNIFY / UNIFY-X, MPG B550 GAMING EDGE WIFI и MAG B550M MORTAR / MORTAR WIFI.
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Для перечисленных плат соответствующие обновления BIOS доступны уже сейчас. Прочие платы на основе чипсетов AMD серии 500 получат свои бета-версии BIOS с поддержкой оптимизированных функций AMD Curve Optimizer и Re-Size BAR для видеокарт NVIDIA в середине января, а к концу месяца аналогичная версия AGESA доберётся до плат MSI на базе наборов логики AMD серии 400.
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