Intel может стать виновницей дефицита 5-нм продукции TSMC в 2022 году
Аналитики TrendForce поделились традиционно любопытными оценками ситуации со степенью загрузки производственных мощностей TSMC, имеющих отношение к выпуску 5-нм продукции. По их словам, сейчас профильные линии тайваньского производителя загружены примерно на 90%, поскольку исключение HiSilicon из числа клиентов пока не в полной мере компенсируется заказами Apple, которая остаётся главным получателем 5-нм изделий в этом сезоне.
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Во второй половине следующего года, как утверждает источник, клиенты TSMC и Samsung начнут усиленно наращивать количество заказов на выпуск 5-нм продукции. В 2022 году, по мнению экспертов TrendForce, это даже приведёт к дефициту соответствующих изделий, поскольку на часть мощностей TSMC со своими заказами будет претендовать Intel. Как уже сообщалось ранее, компания может поручить TSMC выпуск потребительских процессоров класса Core i3 с использованием 5-нм технологии.
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