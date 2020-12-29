Исследователи IC Insights ожидают, что по итогам текущего года выручка бесфабричных разработчиков процессоров и микросхем увеличится на 22%, а сторонники «натурального хозяйства», которые всё производят своими силами, увеличат выручку от силы на 6%.

реклама

анонсы и реклама ASUS 3070 за копейки в Compeo.ru RTX 3080 по неожиданнейшей цене в Ситилинке Подъехала RX 6800XT Сильноцвет - смотри ЦЕНУ 8-] RX 6800 - цены пошли вниз в Ситилинке Ryzen X8 5800X в XPERT.RU сильно дешевле чем везде RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде

Источник изображения: Fritzchens Fritz

реклама

В целом, в этом году на долю бесфабричных компаний придётся рекордная доля выручки – почти треть. В последующие пять лет она мало изменится. Зато компания AMD станет лидером среди бесфабричных конкурентов по темпам роста выручки, поскольку увеличит её сразу на $2,8 млрд по сравнению с прошлым годом. Увы, по абсолютному значению выручки она всё ещё будет уступать более крупным конкурентам вроде Intel или NVIDIA.