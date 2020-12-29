AMD опередит других бесфабричных разработчиков по темпам роста выручки в этом году
Исследователи IC Insights ожидают, что по итогам текущего года выручка бесфабричных разработчиков процессоров и микросхем увеличится на 22%, а сторонники «натурального хозяйства», которые всё производят своими силами, увеличат выручку от силы на 6%.
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В целом, в этом году на долю бесфабричных компаний придётся рекордная доля выручки – почти треть. В последующие пять лет она мало изменится. Зато компания AMD станет лидером среди бесфабричных конкурентов по темпам роста выручки, поскольку увеличит её сразу на $2,8 млрд по сравнению с прошлым годом. Увы, по абсолютному значению выручки она всё ещё будет уступать более крупным конкурентам вроде Intel или NVIDIA.
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