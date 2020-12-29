Тайваньское издание DigiTimes решило проводить и без того печальный год ещё одной плохой новостью для всех покупателей продукции, использующей сложные полупроводниковые компоненты. Тайваньская компания GlobalWafers, снабжающая их производителей кремниевыми пластинами, намеревается поднять цены на рынке моментальных сделок, поскольку спрос на эти изделия сейчас высок, а производственные линии загружены полностью.

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Источник изображения: DigiTimes

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По всей видимости, цены в рамках существующих долгосрочных контрактов останутся прежними, но на стоимости готовых чипов подобные намерения всё равно скажутся отрицательно. GlobalWafers недавно изъявила желание поглотить другого производителя кремниевых пластин, немецкую компанию Siltronic. Сообща они контролируют почти треть рынка, поэтому любые изменения в ценовой политике GlobalWafers смогут оказывать ещё большее влияние на потребителей после завершения сделки.