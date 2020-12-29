Стоя на пороге нового года, тайваньские производители предвкушают сохранение стабильно высокого спроса на ноутбуки, материнские платы и видеокарты, как отмечает ресурс DigiTimes. Все эти категории ПК и комплектующих будут востребованы до конца первого полугодия, как минимум.

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Источник изображения: Amazon, MSI

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Если с видеокартами и ноутбуками всё более или менее очевидно, то присутствие материнских плат в этом списке может вызывать вопросы у неосведомлённой части аудитории. Достаточно вспомнить, однако, что в следующем полугодии выйдут новые 14-нм процессоры Intel Rocket Lake-S, а в серверном сегменте ожидается начало поставок процессоров AMD EPYC и Intel Xeon SP новых поколений, то причина оптимизма производителей материнских плат становится понятной.