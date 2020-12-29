Малазийский энтузиаст PPlime в категории разгона оперативной памяти стал «калифом на час» без особых усилий. Он просто неправильно зарегистрировал результат своих экспериментов по разгону памяти.

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Источник изображения: HWBot, PPlime

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Как это обычно бывает, частота работы памяти по факту оказалась в два раза ниже заявленной, использовался двухканальный режим и воздушное охлаждение модулей памяти. Наконец, процессор был выбран не самый характерный для последних настоящих рекордов разгона памяти – AMD Ryzen 3 3300X.

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Источник изображения: HWBot, PPlime

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Сам процессор охлаждался водоблоком с тремя присутствующими крепёжными элементами из четырёх полагающихся. При активности четырёх ядер и восьми потоков процессор разогнался до 4.4 ГГц.

Источник изображения: HWBot, PPlime

Память в двухканальном режиме DDR4-3526 при значении таймингов 18-22-22-40-69-1 на первое место в профильном рейтинге претендовать не может, хотя система публикации результатов HWBot её туда поместила. Ждём вмешательства модераторов HWBot, которым предпраздничные не должны помешать восстановить справедливость.