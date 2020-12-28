У курса акций AMD есть все шансы продолжить рост в следующем году
Акции AMD с начала этого года выросли в цене в два раза, а для главного конкурента на процессорном рынке в лице Intel этот год был не самым простым. Сам по себе курс акций AMD сейчас почти в два раза выше, чем у Intel, хотя по величине капитализации первой из компаний тяжело тягаться со второй. Как утверждают специалисты Mizuho Securities, в следующем году у акций AMD есть все шансы сохранить тенденцию к росту курсовой стоимости. Эксперты поднимают прогноз с $93 до $102.
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В целом, как отмечают авторы аналитической записки, следующий год будет благоприятен для автомобильного, промышленного секторов, а также рынков мобильных телефонов и микросхем памяти. К фаворитам фондового рынка источник относит и компанию Broadcom, которая должна выиграть от всех намечающихся тенденций.
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