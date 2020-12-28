Рост цен на услуги подрядчиков вынудит разработчиков чипов поднять цены на свою продукцию
Представители UMC недавно заявили, что клиенты сами предлагают доплату за свои заказы в надежде получить их быстрее. По данным некоторых источников, стабильная в плане ценообразования компания TSMC будет вынуждена отказаться от предоставления скидок постоянным клиентам, тем самым реализовав скрытое повышение цен.
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Как отмечает издание DigiTimes, в следующем году тайваньским разработчикам полупроводниковых компонентов, которые пользуются услугами местных специализированных компаний для выпуска своей продукции, придётся поднять цены на готовые изделия.
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Вызвано будет это ростом цен на услуги контрактных производителей. То есть, потребителям это грозит сохранением тенденции к дефициту комплектующих и росту розничных цен. Не стоит думать, что уходящий 2020 год заберёт с собой все беды и лишения.
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