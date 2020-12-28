Представители UMC недавно заявили, что клиенты сами предлагают доплату за свои заказы в надежде получить их быстрее. По данным некоторых источников, стабильная в плане ценообразования компания TSMC будет вынуждена отказаться от предоставления скидок постоянным клиентам, тем самым реализовав скрытое повышение цен.

реклама

Как отмечает издание DigiTimes, в следующем году тайваньским разработчикам полупроводниковых компонентов, которые пользуются услугами местных специализированных компаний для выпуска своей продукции, придётся поднять цены на готовые изделия.

анонсы и реклама ASUS 3070 за копейки в Compeo.ru RTX 3080 по неожиданнейшей цене в Ситилинке Подъехала RX 6800XT Сильноцвет - смотри ЦЕНУ 8-] RX 6800 - цены пошли вниз в Ситилинке Ryzen X8 5800X в XPERT.RU сильно дешевле чем везде RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде

Источник изображения: TSMC

реклама

Вызвано будет это ростом цен на услуги контрактных производителей. То есть, потребителям это грозит сохранением тенденции к дефициту комплектующих и росту розничных цен. Не стоит думать, что уходящий 2020 год заберёт с собой все беды и лишения.