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В дальнейшем дефиците Sony PlayStation 5 будут виноваты даже не AMD и TSMC

Плёночные подложки для производства чипов тоже в дефиците.
5
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Предновогодняя суета не распространяется на ритмичность работы сайта DigiTimes, который в очередном дайджесте сообщил, что на улучшение ситуации с доступностью чипов AMD для игровых консолей Sony PlayStation 5 рассчитывать не приходится в силу не совсем очевидных причин.

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Источник изображения: Sony

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Оказывается, AMD и TSMC теперь винить в наличии данной проблемы нельзя, поскольку первой удалось договориться со второй о предоставлении дополнительных квот на выпуск 7-нм продукции, имеющей отношение к сегменту игровых консолей. Имеется другая проблема – TSMC не хватает плёночных подложек, используемых при производстве «заказных» чипов для игровых консолей, и это теперь сдерживает дальнейшее увеличение объёмов их производства.

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Теги

amd литографическое производство sony tsmc playstation 5 игровые консоли
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Сейчас обсуждают

Destino
13:20
Прочти дальше, петушара. А потом найди в Geekbench 5 результаты 5800x и сравни.
Intel Core i7-11700K (Rocket Lake) обошёл AMD Ryzen 9 5950X в однопоточном тесте Geekbench 5
Goginator
13:19
в тесте .
Intel Core i7-11700K протестирован в Geekbench — похоже, что Zen3 обойти не удастся
Александр Еремеев
13:19
У самсунга тоже дефицит подложек или это только у тсмс?
В дальнейшем дефиците Sony PlayStation 5 будут виноваты даже не AMD и TSMC
Goginator
13:19
лобзик , понимаешь , сейчас не в 2001 год , а 2020 , и всех волнует МНОГОпоток . а че там у синей поделки в многопотоке ?
Intel Core i7-11700K протестирован в Geekbench — похоже, что Zen3 обойти не удастся
Николай Прижимин
13:19
На первую свою пенсию куплю свежий stalker2 :-)
S.T.A.L.K.E.R. 2 будет не для слабых и не для средних ПК
ахахах
13:18
будет кручу верчу-запутать хочу
S.T.A.L.K.E.R. 2 будет не для слабых и не для средних ПК
Goginator
13:17
при прогрессе цена должна только уменьшаться , а расти только производительность .
Intel Core i9-11900K в первых тестах обходит процессоры Ryzen 5000 в однопоточной производительности
Goginator
13:16
а тебе не привыкать , свинья грязь любит , ты родился и вырос в грязи .
Intel Core i9-11900K в первых тестах обходит процессоры Ryzen 5000 в однопоточной производительности
Alex TOPMAN
13:16
Спойлер! Батон - это тварь! :))
S.T.A.L.K.E.R. 2 будет не для слабых и не для средних ПК
ахахах
13:15
какие санкции-они нахер никому невпились,Это выдумки ваших хозяев теперь
S.T.A.L.K.E.R. 2 будет не для слабых и не для средних ПК
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