В дальнейшем дефиците Sony PlayStation 5 будут виноваты даже не AMD и TSMC
Предновогодняя суета не распространяется на ритмичность работы сайта DigiTimes, который в очередном дайджесте сообщил, что на улучшение ситуации с доступностью чипов AMD для игровых консолей Sony PlayStation 5 рассчитывать не приходится в силу не совсем очевидных причин.
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Оказывается, AMD и TSMC теперь винить в наличии данной проблемы нельзя, поскольку первой удалось договориться со второй о предоставлении дополнительных квот на выпуск 7-нм продукции, имеющей отношение к сегменту игровых консолей. Имеется другая проблема – TSMC не хватает плёночных подложек, используемых при производстве «заказных» чипов для игровых консолей, и это теперь сдерживает дальнейшее увеличение объёмов их производства.
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