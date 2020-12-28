Предновогодняя суета не распространяется на ритмичность работы сайта DigiTimes, который в очередном дайджесте сообщил, что на улучшение ситуации с доступностью чипов AMD для игровых консолей Sony PlayStation 5 рассчитывать не приходится в силу не совсем очевидных причин.

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Источник изображения: Sony

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Оказывается, AMD и TSMC теперь винить в наличии данной проблемы нельзя, поскольку первой удалось договориться со второй о предоставлении дополнительных квот на выпуск 7-нм продукции, имеющей отношение к сегменту игровых консолей. Имеется другая проблема – TSMC не хватает плёночных подложек, используемых при производстве «заказных» чипов для игровых консолей, и это теперь сдерживает дальнейшее увеличение объёмов их производства.