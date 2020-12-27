Прислушиваясь к заявлениям Илона Маска (Elon Musk), иной раз можно задуматься о том, что и капиталистическая экономика может быть плановой. Во всяком случае, за отдельными показателями он гонится с завидной одержимостью. Как отмечает издание Electrek, в письме к сотрудникам Tesla Илон Маск обратился с просьбой в оставшиеся до конца года дни приложить максимум усилий к тому, чтобы по итогам года выпустить запланированные 500 тысяч электромобилей.

реклама

анонсы и реклама ASUS 3070 за копейки в Compeo.ru RTX 3080 по неожиданнейшей цене в Ситилинке RTX 3090 за 195 000р - смотри что за зверь! Подъехала RX 6800XT Сильноцвет - смотри ЦЕНУ 8-] RX 6800 - цены пошли вниз в Ситилинке Ryzen X8 5800X в XPERT.RU сильно дешевле чем везде RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде

Источник изображения: The Driven

реклама

Напомним, что в начале пандемии весной этого года главный конвейер Tesla в Калифорнии простаивал на протяжении шести недель, но это не помешало компании отгрузить рекордные 139 300 электромобилей в третьем квартале. Чтобы по итогам года отгрузить 500 000 машин, Tesla придётся в текущем квартале выпустить не менее 181 тысяч электромобилей. Маск по-прежнему считает, что это возможно, хотя компания и предоставила сотрудникам все полагающиеся в этот период года выходные. Особенно ускориться глава Tesla предлагает тем специалистам, которые отвечают за контроль качества готовых машин – по его мнению, это должно ускорить процесс отгрузки электромобилей конечным клиентам.