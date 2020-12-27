Возможность купить видеокарту серии GeForce RTX 30 или Radeon RX 6000 – уже сама по себе удача, но японский сайт AKIBA PC Hotline сообщает о дополнительном стимулировании продаж со стороны компании Gigabyte, владеющей торговой маркой AORUS.

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Источник изображения: AKIBA PC Hotline

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В японских магазинах покупателям видеокарт перечисленных серий ограниченное время будет доступен приятный бонус – набор сувениров с символикой AORUS, заключённый в стилизованный под книгу футляр. Самым крупным подарком внутри такой своеобразной упаковки является стеклянный бокал. Сопутствующими аксессуарами является крепление для видеокарты и набор игральных карт.

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Источник изображения: AKIBA PC Hotline

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Это как раз тот случай, когда реплика персонажа Георгия Вицина из кинофильма «Кавказская пленница» о пагубном влиянии «нехороших книжек» на иммунитет человека точно описывает корень проблемы: внутри таких книжек можно обнаружить стакан.

Источник изображения: AKIBA PC Hotline

К материнским платам прилагается набор крохотных полотенец с логотипами Gigabyte, AORUS и AMD соответственно. Количество подарков ограничено, что должно стимулировать желающих их получить совершать сопутствующие покупки быстрее.