Израильский оверклокер Shar00750 сосредоточился на экстремальном разгоне шестиядерного процессора AMD Ryzen 5 5600X. В материнской плате AORUS X570 Master эту модель удалось разогнать до 6025 МГц при помощи жидкого азота.

реклама

анонсы и реклама RX 6800 - цены РУХНУЛИ на 30% ASUS 3070 за копейки в Compeo.ru 3090 за 195 000р - смотри что за зверь! Подъехала RX 6800XT Сильноцвет - смотри ЦЕНУ 8-] RX 6800 - цены пошли вниз в Ситилинке Ryzen X8 5800X в XPERT.RU сильно дешевле чем везде RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде

Источник изображения: HWBot, Shar00750

реклама

На указанной частоте процессор сохранил активность всех шести ядер и двенадцати потоков, этого хватило для достижения первого места в Cinebench R15 с результатом 2645 баллов.

реклама

Источник изображения: HWBot, Shar00750

реклама

Этот результат стал лучшим не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с шестью ядрами. В абсолютном рейтинге, разумеется, всё решает сочетание количества ядер и тактовой частоты, поэтому выше 1095-го места подняться не удалось.