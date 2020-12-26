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AMD Ryzen 5 5600X набрал 2645 баллов в Cinebench R15 на частоте 6028 МГц

Первое место среди всех шестиядерных моделей.
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Израильский оверклокер Shar00750 сосредоточился на экстремальном разгоне шестиядерного процессора AMD Ryzen 5 5600X. В материнской плате AORUS X570 Master эту модель удалось разогнать до 6025 МГц при помощи жидкого азота.

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Источник изображения: HWBot, Shar00750

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На указанной частоте процессор сохранил активность всех шести ядер и двенадцати потоков, этого хватило для достижения первого места в Cinebench R15 с результатом 2645 баллов.

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Источник изображения: HWBot, Shar00750

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Этот результат стал лучшим не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с шестью ядрами. В абсолютном рейтинге, разумеется, всё решает сочетание количества ядер и тактовой частоты, поэтому выше 1095-го места подняться не удалось.

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Теги

amd экстремальный разгон cinebench r15 ryzen 5 5600x
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